بلماضي يتصل بـ”حمرون” لتدعيم صفوف الخضر

أكدت صحيفة “الأنباء الأكويتية” أن الناخب الوطني جمال بلماضي قدم وعودا للاعب السد القطري يوغرطة حمرون من أجل إستدعائه لتقمص ألوان المنتخب الوطني مستقبلا.

وقالت الصحيفة أن يوغرطة حمرون تلقى وعدا من مواطنه جمال بلماضي على ضمه إلى صفوف منتخب محاربي الصحراء والذي يستعد لخوض غمار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 ومواجهة منتخب غامبيا يوم 7 سبتمبر المقبل.

وسبق للاعب السابق لنادي ستيوا بوخارست الروماني “حمرون” اللعب بقميص المنتخب الجزائري تحت 23 سنة.

ويعلم بلماضي جيدا إمكانيات لاعب السد حمرون، لاسيما أنه أشرف على تدريب الدحيل القطري قبل مغادرته مطلع الموسم الحالي مفسحا الطريق أمام التونسي نبيل معلول لتولي مهمة بطل الثلاثية التاريخية في الموسم المنصرم.