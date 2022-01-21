بلماضي يتطرّق إلى قضية تسبّب زواج محرز في تأخره عن تربص الخضر

ردّ الناخب الوطني جمال بلماضي بطريقته الخاصة على تأخر رياض محرز عن التربص الذي أقيم قبل إنطلاق كان الكاميرون.

و هو الأمر الذي اعتبره البعض،أحد الأسباب في الخيبة التي سجّلت بالكاميرون.

وقال بلماضي في هذا الشأن بمطار دوالا الكاميرونية “لعب عدد من المباريات ونال منه التعب في بعض الأحيان”.

وعن تأخر محرز بشأن ترسيم زواجه بالبريطانية تايلور في دبي “صحيح محرز تأخر عن تربص قطر. لكن لا أريد الحديث عن هذا الأمر. وإنما عندما نصل إلى الجزائر سأكشف لكم الأمر”.