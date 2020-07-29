بلماضي يتغنى بـ “محرز”: “كنت أريد منه أن ينجح مع الخضر”

تغنى الناخب الوطني “جمال بلماضي”، بقائد المنتخب “رياض محرز”، مؤكدا أنه كان يريد منه النجاح رفقة الخضر.

وقال “بلماضي”: “المباراة المحورية بالنسبة لي كانت أمام الطوغو، فقد حققنا أول فوز خارج الديار منذ ثلاث سنوات”.

وأضاف: “وضعنا خطة جديدة للمنتخب 4-3-3، بوجود بن العمري وبلايلي بالإضافة إلى منح “محرز” شارة القائد ووضعه أمام مسؤولية كبيرة”.

وتابع: “لقد تحدثت مطولا مع محرز قبل مواجهة الطوغو وضعته أمام الأمر الواقع لأنني كنت أريد منه أن ينجح رفقة الخضر وهذا ما حدث وفي تلك المباراة سجل هدفين”.