“بلماضي” يتفاجئ من سؤال إعلامية خلال الندوة الصحفية !!

فاجأت إعلامية حاضرة خلال الندوة الصحفية المدرب الوطني “جمال بلماضي” بسؤال غريب يتعلق بسبب عدم إظهار سعادته بالفوز على غينيا.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب مواجهة “غينيا”.

“لا أنا سعيد جدا بالفوز والتأهل المحقق ضد غينيا وعدم إظهاري لذلك يعود لشعوري بالإرهاق الشديد ويوجد مباراة آخرى تنتظرنا في الدور الربع النهائي”.

“هذا هو المشكل الأكبر بالنسبة للمدربين فإننا نفكر في القادم خاصة وأن المباراة القادمة لايفصلنا عنها الكثير”.

“لدينا الوقت الكافي للتعبير عن الفرحة والآن يجب التفكير في الدور الربع النهائي”.