بلماضي يتلقى أخبارا سارة بالجملة في تربص الخضر بالدوحة

عرفت التدريبات المسائية اليوم للمنتخب الوطني جملة من الأخبار السارة. بالنسبة للجمهور الجزائري و الناخب الوطني جمال بلماضي.

وشهدت التدريبات عودة نجم المنتخب يوسف بلايلي إلى أجواء التحضيرات. أين تدرّب لأول مرة في التربص المقام بالدوحة القطرية استعداد لمباراة الغد أمام غامبيا.

إلى جانب ذلك. عاد سليماني إلى التدريبات هو الأخر، بعد غيابه أمس بسبب الإرهاق.

وسيكون مهاجم المنتخب سفيان فيغولي هو الأخر، على موعد المشاركة رسميا في كأس امم افريقا التي ستجري بالكاميرون، بعدما اجرى الفحوصات الطبية اليوم التي اكّدت تخلصه النهائي من الإصابة.

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نشط مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، اليوم الخميس، ندوة صحفية على هامش تربص الخضر في قطر. كما قال بلماضي، إن اختيار قطر جاء بسبب علاقتنا الجيدة مع الاتحادية القطرية وتوفير الإمكانيات لنا من جانبها.

في حين أضاف بلماضي، أن المنتخب سيذهب إلى الكاميرون بكل طموح من أجل إفراح الشعب الجزائري.

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تطرّق الناخب الوطني جمال بلماضي لمباراة المنتخب الوطني الودية المبرمجة يوم الفاتح من جانفي المقبل أمام غامبيا بالدوحة.

وستعرف مواجهة غامبيا، غياب عدد من اللاعبين بما فيهم محرز وبن ناصر وماندي وعدد من اللاعبين المصاببن بفيروس كورونا.

كما قال بلماضي في هذا الشأن في المؤتمر الصحفي بالدوحة اليوم”نفكر جديا في إلغاء مباراة غامبيا الودية وهذا بسب الغيابات الكبيرة والكثيرة”.

وعن استدعائه لعدد من اللاعبين المتألقين في منافسة كأس العرب، قال “المفاجأة السارة والوحيدة التي كانت هي التطور الكبير الذي عرفه اللاعب بن دبكة، لهذا استحق الدعوة”.

يذكر، أن بن دبكة يتجّه لافتكاك مكانة أساسية في المباراة الأولى من كان الكاميرون بسبب الغياب الرسمي لبن ناصر الذي تلقى البطاقة الصفراء سابقا.