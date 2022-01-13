بلماضي يتلقى أخبارا سارة قبل مواجهة غينيا الإستوائية

تلقى الناخب الوطني جمال بلماضي أخبارا سارة قبل مواجهة غينيا الإستوائية المُقررة يوم الأحد المُقبل.

الحصة التدريبية لأبطال إفريقيا التي جرت أمسية اليوم الخميس بملحق ملعب جابوما بمدينة دوالا عرفت عودة إسماعيل بن ناصر.

متوسط ميدان فريق ميلان الايطالي اندمج في التدريبات لأول مرة بعد غيابه عن الحصص التدريبية السابقة بسبب الاصابة.

وكان أفضل لاعب في منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر قد تغيب عن لقاء سيراليون بسبب العقوبة الآلية.