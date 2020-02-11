بلماضي يتلقى أخبارا سارة من ألمانيا

تلقى الناخب الوطني جمال بلماضي أخبارا سارة من ألمانيا وبالضبط من داخل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ.

ثالث البوندسليغا كشف عودة الظهير الأيسر للمنتخب الوطني الجزائري “رامي بن سبعيني” بصفة رسمية للتدريبات اليوم الثلاثاء.

الحساب الرسمي لمونشنغلادباخ على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر أمسية الثلاثاء صورة بن سبعيني وهو بصدد الالتحاق بالحصة التدريبية.

الحساب عنون الصورة بعبارة:”العودة الى الميادين بالنسبة الى رامي بن سبعيني”.

وهذا مايعني شفاء ابن ولاية قسنطينة من الاصابة التي كان يُعاني منها منذ قرابة الشهر.