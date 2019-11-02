بلماضي يتلقى أخبارا سارة من ألمانيا

الرياضة
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بلماضي يتلقى أخبارا سارة من ألمانيا
بقلم كريم.تيغرمت

أراح الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، الناخب الوطني، جمال بلماضي، بعد التأكد من مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها، ومدة غيابه عن الميادين.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية، أن الإصابة التي تعرض لها رامي بن سبعيني، على مستوى الفخذ، خلا مواجهة بوريسيا دورتموند، ليست خطيرة.

وسيكون بإمكان مدافع الخصر، العودة إلى تشكيلة ناديه بوريسيا مونشنغلادبخ، إنطلاقا من المباراة المقبلة، لحساب الدوري الألماني.

ومن شأن هذه الأخبار، أن تريح الناخب الجزائري جمال بلماضي، قبل المواجهتين المقبلتين للخضر، أمام كل من زامبيا، وبوتسوانا.

يذكر أن رامي بن سبعيني، لم يشارك اليوم السبت، في المباراة التي فاز بها ناديه مونشنغلادبخ، أمام بايرن ليفركوزن، بنتيجة 2-1.


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