بلماضي يتلقى أخبارا سارة من إيطاليا

تلقى الناخب الوطني جمال بلماضي، أخبارا سارة من إيطاليا، بعد تأكد تعافي الدولي الجزائري محمد سليم فارس من إصابته الخطيرة.

وشارك الظهير الأيسر بصفة طبيعية في تدريبات ناديه، ويُنافس حاليا، وبقوة، على مكانة مع المجموعة المعنية بمُلاقاة جوفنتوس، السبت القادم.

ويدرس الطاقم الفني، إمكانية الإعتماد على نجمه، وهو الغائب عن المُنافسة منذ بداية الموسم الجاري، بعدما أجرى عملية جراحية صيفا.

يُذكر، بأن مُدافع الخضر، كان في طريقه خلال ميركاتو 2019، للتوقيع مع العملاق إنتر ميلان، قبل أن تُلغي إصابته كل شيء.