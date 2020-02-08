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بلماضي يتلقى أخبارا سارة من إيطاليا

الرياضة
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بلماضي يتلقى أخبارا سارة من إيطاليا صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تلقى الناخب الوطني جمال بلماضي أخبارا سارة من إيطاليا اليوم السبت بعد تأكد اقتراب عودة “محمد فارس” للميادين.

الظهير الأيسر للمنتخب الوطني الجزائري تواجد في قائمة فريقه سبال المعنية بمواجهة  ساسولو في الدوري الإيطالي.

بطل إفريقيا رفقة الخضر سيكون حاضرا لأول مرة في قائمة سبال بعد طول غياب بسبب إصابة على مستوى الركبة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=770811

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