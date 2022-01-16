بلماضي يتلقى أنباءً سارّة جدا

تخلّص المنتخب الوطني من مشكل الإصابات نهائيا من فيروس كورونا التي ضربت بيت المنتخب مؤخرا.

وحلّ المدرب المساعد للناخب الوطني جمال بلماضي سيرجيو رومانو اليوم بدوالا الكاميرونية. أين إندمج رفقة زملائه في الطاقم الفني. وهو الأمر الذي سيعطي حتما دفعة معنوية للكوتش بلماضي. لوضع خطة تكتيكية ناجحة للإطاحة بغينيا الإستوائية.

وقال سيرجيو رومانو في تصريح له لـ “النهار” ساعات بعد حلوله بمطار الكاميرون “شاهدت مباراة سيراليون والأجواء لم تكن مواتية لتحقيق نتيجة إيجابية. اللاعبون ضيّعوا عدد من الأهداف لعدد من الأسباب”.

وعن أحواله الصحية قال “عانيت بعض الشيء من كورونا لكن حاليا أن جاهز لتقديم يد المساعدة للمنتخب الوطني و خاصة جمال بلماضي”