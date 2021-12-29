بلماضي يتلقى خبرا حزينا قبل الكان !

تلقى اليوم الأربعاء الناخب الوطني جمال بلماضي خبرا حزينا قبل أيام معدودة من بداية منافسة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

حيث أخطر “الكاف” الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن إسماعيل بن ناصر سيغيب عن المباراة الأولى في الكان أمام سيراليون بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حسب المادة 112 من قانون الإنذارات.

وكان متوسط ميدان فريق ميلان الايطالي قد تلقى بطاقتين صفراوين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا أمام بوتسوانا، ذهابا وإيابا.

وسيجد “الكوتش جمال” نفسه أمام اجبارية تحضير بديل بن ناصر الذي يُعتبر قطعة أساسية في تشكيلة الخضر.