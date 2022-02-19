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الرياضة

بلماضي يتلقى دفعا معنويا قبل مواجهة الكاميرون

بقلم عزيز طالبي
بلماضي يتلقى دفعا معنويا قبل مواجهة الكاميرون
عيسى ماندي
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عاد الدولي الجزائري عيسى ماندي للمشاركة أساسيا رفقة فريقه فياريال الإسباني اليوم خلال مواجهة غرناطة في الليغا. التي تعتبر بمثابة الدفعة المعنوية للناخب الوطني جمال بلماضي.

وقدّم ماندي مباراة جيّدة التي انتهت لصالح وزملائه بتسجيل رباعية كاملة مقابل واحد.

ومن المنتظر. ان يمنح ماندي الحلول لدفاع الخضر. الذي يواجه مشكلة كبيرة قبل موعد مباراة الكاميرون. بعد إصابة كل من بدران وعطال. وهو المشكل الذي يؤرق فعلا الناخب الوطني جمال بلماضي.

وعاد ماندي للمشاركة الأساسبة بعد تلقي معاقبة البيول من الإتحاد الإسباني بعد تراكم البطاقات الصفراء.

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