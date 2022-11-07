بلماضي يتلقى ضربة موجعة قبل تربص الخضر

تلقى اليوم الإثنين المُدرب الوطني، جمال بلماضي، ضربة موجعة قبل انطلاق التربص المُقبل للمُنتخب الوطني.

حيث أُصيب المدافع، أحمد توبة، في لقاء فريقه إسطنبول باشاك شهير أمام المُضيف هاتاي سبور الذي انتهى بثلاثية في كل شبكة.

مواجهة الجولة الـ13 من الدوري التركي الممتاز عرفت خروج، توبة، مابين الشوطين بعد اصابته على مستوى الكتف.

وتُهدد هاته الاصابة مُشاركة توبة في التربص المُقبل للخضر الذي تتخلله وديتين أمام مالي والسويد.