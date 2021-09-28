بلماضي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة النيجر

تلقى الناخب الوطني جمال بلماضي، أخبارا غير سارةٍ بالمرة من فرنسا خلال الساعات القليلة الماضية، مُتعلقة برأس حربته إسلام سليماني، والذي كان قد تعرض للإصابة خلال الجولة الماضية من الليغ 1.

وكشفت جريدة “ليكيب”، في نسختها الورقية، بأن “سوبر سليم” لن يكون قادرا على إستئناف التدريبات، سوى بعد فترة التوقف الدولي القادمة، وهو ما يعني بأنه سيُضيع آليا المواجهة المُزدوجة أمام النجير في إطار تصفيات مونديال 2022.

وكان إبن عين البنيان، قد تعرض لإصابة عضلية، لحظات بعد دخوله كبديل خلال تعادل ناديه أولمبيك ليون أمام نظيره لوريون، حيث تمكن قبلها من تقديم تمريرة حاسمة جميلة، ولكن الحظ عاكسه فيما بعد.