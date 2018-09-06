بلماضي يتنازل عن 4 أضعاف ما كان يتقاضاه في قطر من أجل الجزائر

كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن الراتب الشهري الذي يتقاضاه الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي مع الخضر.

وأكدت المجلة الفرنسية أن بلماضي يتقاضي 500 ألف أورو سنويا مع الخضر، ما يعادل 10 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية سنويا و840 مليون شهريا.

وتنازل بلماضي عن راتب شهري خيالي كان يتقاضاه مع الدحيل القطري واللذي يقدر بـ 220 ألف أورو شهريا ما يعادل 4 ملاير و400 مليون سنتيم شهريا، إلا أنه إختار العمل في الجزائر والتنازل عن 3.4 مليار شهريا.

هذا وتجدر الإشراة أن حاليلوزيتش وكريستيان غورغيف كانا يتقاضيان ما يقارب 65 ألف أورو شهريا أي ما يعادل مليار و300 مليون شهريا.

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