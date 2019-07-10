بلماضي يتنرفز على المُباشر :”عندكم مُشكل.. ماراناش في محكمة”

إنفعل الناخب الوطني “جمال بلماضي” بشكل كبير مع أحد الإعلاميين خلال ندوته الصحفية، صبيحة اليوم الأربعاء، قبل مُباراة “كوت ديفوار”.

ولم يتقبل الرجل الأول في “الخضر” الحديث عن أشباله كمُرشحين للتتويج، وتنرفز بشكل واضح جدا من طبيعة السؤال الموجه له.

وقال :”يبدوا بأنه يوجد مُشكل بخصوص وصف المُرشح”.

ليُضيف بنفس النبرة الغاضبة :”لست هنا في محكمة، وعندما يُطرح علي سؤال فإني أجيب مثلما أريد وكيفما أريد”.

وشدد المُدرب الأسبق لقطر على أن عناصره ستدخل اللقاء من أجل الفوز، ولكن دون أي ثقة زائدة عن اللزوم.