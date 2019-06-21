“بلماضي” يتنفس الصُعداء ويقترب من إستعادة نجمه

تنفس الناخب الوطني، “جمال بلماضي”، بعدما تأكد بأن الإصابة التي يُعاني منها متوسط الميدان، “إسماعيل بن ناصر” ليست بالخطيرة تماما.

وتدخل أحد الإعلاميين المتواجدين في مصر على أمواج القناة الإذاعية الأولى، مؤكدا بأن النجم الصاعد، سيستأنف التدريبات عشية اليوم الجمعة.

وأوضح ذات المصدر، بأن لاعب “إمبولي” الإيطالي، يمتلك حظوظا كبيرة للمُشاركة بصفة أساسية في إفتتاح “الكان” والمواجهة المُرتقبة أمام “كينيا”.

ويتجه الطاقم الفني لمُحاربي الصحراء للمُفاضلة بين خريج مدرسة “آرل آفينيون” والمُخضرم، “عدلان قديورة”، والذي ظهر جاهزا منذ بداية التحضيرات.