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الرياضة

بلماضي يثني على مردود محرز هذا الموسم

بقلم كريم.تيغرمت
بلماضي يثني على مردود محرز هذا الموسم
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أكد جمال بلماضي، أهمية كل الأسماء المتواجد حاليا مع المنتخب الوطني، على غرار رياض محرز، مثنيا على مردود هذا الأخير.

وصرح بلماضي، اليوم السبت: “كل الأسماء المتواجد معنا حاليا تعتبر مهمة، لكن يبقى الأهم هو الآداء الذي يقدمه كل لاعب”

كما أضاف: “أدرك أن الإسم الأول الذي يتم تداوله دائما هو اسم محرز، لكن نحن نتعامل مع المردود وما يقدمه كل لاعب”

وتابع جمال بلماضي: “محرز هذا الموسم أفضل هداف، وأفضل ممرر حاسم في ناديه، ومردوده مع المنتخب أيضا كان جد فعال”.

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