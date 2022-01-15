بلماضي يثني على مردود محرز هذا الموسم

أكد جمال بلماضي، أهمية كل الأسماء المتواجد حاليا مع المنتخب الوطني، على غرار رياض محرز، مثنيا على مردود هذا الأخير.

وصرح بلماضي، اليوم السبت: “كل الأسماء المتواجد معنا حاليا تعتبر مهمة، لكن يبقى الأهم هو الآداء الذي يقدمه كل لاعب”

كما أضاف: “أدرك أن الإسم الأول الذي يتم تداوله دائما هو اسم محرز، لكن نحن نتعامل مع المردود وما يقدمه كل لاعب”

وتابع جمال بلماضي: “محرز هذا الموسم أفضل هداف، وأفضل ممرر حاسم في ناديه، ومردوده مع المنتخب أيضا كان جد فعال”.