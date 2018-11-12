بلماضي يجبر شيتة ومزيان على الإلتحاق بتربص الخضر

أصرّ الناخب الوطني، جمال بلماضي، على التحاق لاعبي اتحاد العاصمة، أسامة شيتة، وعبد الرحمان مزيان، بتربص الخضر في الموعد المحدد.

ورفض جمال بلماضي، السماح لشيتة، ومزيان، بالمشاركة في مباراة فريقهما أمام مولودية وهران، لحساب الجولة الـ14 من المحترف الأول.

ورغم تنقل لاعبي الإتحاد، إلى وهران رفقة فريقهما، إلا أنّ بلماضي، طالبهما بالعودة إلى العاصمة، وهو ما فعله اللاعبين في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد.

يذكر أن كل من أسامة شيتة، وعبد الرحمان مزيان، تلقيا أول استدعاء لهما، للتواجد في تشكيلة المنتخب الوطني تحسبا لمواجهة الطوغو.