بلماضي.. يجب الحذر من كينيا وهذه رسالتي لأليو سيسي

المدرب بلماضي حاول تخفيف الضغط على المنتخب قبل دخوله المنافسة الرسمية

بلماضي: “من المستحيل التنبؤ بما سيحدث ومواجهة كينيا لن تكون سهلة”

دعا الناخب الوطني جمال بلماضي إلى ضرورة تفادي الاستخفاف بأي منتخب مشارك في «الكان»، لأن المستوى متوازن.

وقال في هذا الشأن: «يجب أن لا نتعامل مع الأمور بسطحية لأن المستوى متوازن، بينما

يعتبره البعض منتخبات إفريقيا السمراء وبقية المنتخبات، لأن الجميع يعاني وهو ما شاهدناه في المباريات

التحضيرية والتصفيات، مع منتخب المغرب على سبيل المثال، وأيضا في لقاء كينيا أمام غانا».

وأضاف: «لا يوجد منتخب صغير وشاهدنا مباراة افتتاحية جد متكافئة بين مصر وزيمبابوي التي كانت تستحق

تسجيل هدف وإنهاء المواجهة بالتعادل»، وعن مباراة كينيا المقررة سهرة اليوم قال: «كينيا فريق متماسك ومنظم،

بلاعبين ينشطون في بطولات مختلفة ويمكنهم صنع الفارق»، وأردف: «المواجهة لن تكون سهلة وأنا متأكد

من ذلك لأننا درسنا هذا المنتخب الذي يصعب التسجيل أمامه ويملك لاعبين جيدين».

وفي سؤاله عن إمكانية تأثير غياب المدافع فوزي غولام ردّ بلماضي قائلا: «لم يسبق لي العمل

مع غولام منذ إشرافي على المنتخب، لكن أتمنى أن لا يكون غيابه مؤثرا، المنتخب يضم لاعبين

في صورة فارس وبن سبعيني اللذين قدما موسما جيدا وهما يحظيان بكامل ثقتي».

وعن تصريحات مدرب السنغال، أليو سيسي، الذي رشح الجزائر قال بلماضي: «لا أؤمن بأننا مرشحون

بل أؤمن بأننا هنا لتقديم أفضل ما لدينا، السنغال شاركت في النسخة الماضية من المونديال بينما لم نكن نحن متواجدين، أليو سيسي

صديقي وأقول له إنه يملك لاعبين جيدين وبدلاء في المستوى، وكل تلك العوامل تجعل السنغال مرشحا لا نحن».