بلماضي يجدد ثقته في أوناس رغم الإصابة

أعلن نادي نابولي الإيطالي، عن تلقي الدولي الجزائري آدم أوناس، دعوة الناخب الجزائري جمال بلماضي، تحسبا لمباراة الخضر المقبلة أمام الطوغو.
ونشر نادي نابولي الإيطالي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مؤكدا تلقي آدم أوناس، دعوة المنتخب الجزائري.
ورغم أن آدم أوناس يعاني من إصابة حرمته من المشاركة في مباريات فريقه الأخيرة، إلا أن بلماضي أصر على توجيه الدعوة له مجددا.
وتأتي هذه الدعوة، لتؤكد الثقة التي نالها أوناس، من طرف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بعد آدائه المقنع أمام منتخب البنين.
Adam Ounas convocato in Nazionale ➡️ https://t.co/g8qlMK0GOl pic.twitter.com/GGF5XTMk2Q
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 29, 2018
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