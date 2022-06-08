بلماضي يجري أربعة تغييرات على تشكيلته الأساسية

أجرى الناخب الوطني جمال بلماضي، أربعة تغييرات على تشكيلته الأساسية التي يتواجه تنزانياـ مقارنة بتلك التي اعتمد عليها أمام أوغندا.

وجاء التغييرات التعي أجراها الناخب الوطني، على مستوى الخطوط الثلاث، بدءا بحراسة المرمى، أين استعاد مبولحي مكانته الأساسية بدل زغية.

كما قرر بلماضي، اقحام بدران في الدفاع، بدل زميله أحمد توبة، بالإضافة لبن دبكة في الوسط، مكان زرقان، فيما عوض أوناس في خذ الهجوم زميله غزال.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره التنزاني، تدخل ضمن الجولة الثانمية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.