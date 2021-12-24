بلماضي يجنّد 16 لاعبا من أبطال كان 2019 للدفاع عن اللقب في الكاميرون

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون من الـ9 جانفي إلى 6 فيفري من العام المقبل.

وإستدعى الناخب الوطي 16 لاعبا من القائمة التي قادت الخضر للتتويج بكأس أمم إفريقيا سنة 2019 بمصر، من أجل الإستفادة من الخبرة الإفريقية للدفاع عن اللقب القاري خلال البطولة المقبلة التي ستقام بالكاميرون.

وسيكون كل من مبولحي، أوكيدجة، ماندي، بن سبعيني، طاهرات، بن العمري، عطال، بلقبلة، بن ناصر، فيغولي، أوناس، محرز، سليماني، براهيمي، بونجاح، بلايلي، حاضرين خلال البطولة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي، في حين سيغيب كل من قديورة، حليش (إعتزال)، دوخة، زفان، فارس، عبيد، بوداوي عن كان الكاميرون لأسباب مختلفة.

كما سيخوض كل من زغبة، توغاي، بدران، بن عيادة، حلايمية، شتي، زروقي، بلقبلة، بن دبكة، زرقان، عمورة، بولاية، بن رحمة منافسة كأس امم إفريقيا لأول مرة.