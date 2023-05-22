بلماضي يحتفل رفقة نجله ببطولة الدوري القطري

احتفل الناخب الوطني جمال بلماضي، بتتويج ابنه، لاعب الدحيل، لفئة أقل من 13 عاما، ببطولة الدوري القطري لموسم 2022-2023.

وظهر بلماضي، اليوم الإثنين، في صورة إلى جانب نجله، خلال تتويجه هذا الأخير، مع الدحيل، بالدوري القطري.

كما قاسم الناخب الوطني، نجله، فرحته بهذا التويج، مع مدربه الجزائري حسام ثابتي، الذي ظهر إلى جانبهم في الصورة.

يذكر أن الناخب الوطني جمال بلماضي، سبق له الإشراف على العارضة الفنية للفريق الأول لنادي الدحيل من 2015 إلى 2018، قبل التحاقه بالخضر.