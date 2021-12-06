بلماضي يحتل المرتبة الرابعة كأفضل مدرب في العالم

إحتل الناخب الوطني جمال بلماضي المركز الرابع كأفضل مدرب وطني في العالم حسب ما أفاده موقع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم.

كما نشر موقع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم، قائمة أفضل المدربين الوطنيين في العالم والتي تصدرها الإيطالي روبيرتو مانشيني. والأرجنتيني ليونيل سكالوني في المركز الثاني، والفرنسي ديدي ديشان ثالثا، والجزائري جمال بلماضي في المركز الرابع.

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وطالب المدرب المساعد في منتخب المغرب مصطفى حاجي من الإتحاديات الوطنية لكرة القدم بتطبيق سياسة تعامل الفاف مع الناخب الوطني جمال بلماضي.

وقال المدرب المساعد للبوسني وحيد حليلوزيتش. “أتمنى ان نملك جيلا جديدا من المدربين في المغرب والجزائر وتونس على شاكلة بلماضي لان ذلك يعطي فرصة نجاح اللاعبين”.

وإنتقد حاجي المسؤولين عن المنتخبات العربية. “العرب لا يعطون الكثير من الثقة للاعبين القدامى ولهذا يجب أن نعطيهم الثقة مثل بلماضي مع المنتخب الجزائري و المدرب سيسي مع السنغال”.

كما ختم “اللاعبون القدامى بإمكانهم خدمة بلدانهم لأن لا أحد سيحب بلد مثلك”.

وشارك الناخب الوطني جمال بلماضي، في مباراة استعراضية بمسقط رأسه بمستغانم، مستغلا تواجده في الجزائر.

وخطف جمال بلماضي الأنظار في مباراة داخل قاعة رياضية بمستغانم، أين استعرض مهاراته الفنية في كرة القدم.

كما أبان الناخب الوطني على مستوى فني كبير، أثبت من خلاله محافظته على لياقته البدنية، وفنياته الكروية رغم تقدمه في السن.

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