بلماضي يحدث مفاجأة على التشكيلة الأساسية

أكّد الناخب الوطني جمال بلماضي قوته و الكاريزما التي يتمع بها في عالم التدريب، بعدما قرّر الإعتماد على مهاجمين في الوقت نفسه، وبتشكيلة مغايرة 4-4-2، و المفاجأة حملت غياب متوسط الميدان سفيان فيغولي و الإعتماد على كل من بغداد بونجاح وإسلام سليماني.

ومعروف على المدربين أنّ في المباريات التي تحتاج فوز او تعادل من اجل المرور. يلعبون بطريقة دفاعية بشكل أكبر. وهو الامر الذي استغنى عن بلماضي و فضّل التركيز على الجانب الهجومي.

كما سيعتمد على بن عيادة في شق الدفاعي من الجانب الأيمن. في إنتظار حسم المباراة. لصالح الكرة الجزائرية و تحقيق التأهل إلى الدور الفاصل وهو المؤهل إلى مونديال قطر 2022.