بلماضي يحدث 4 تغييرات على قائمة الخضر مقارنة بتربص سبتمبر

أحدث الناخب الوطني جمال بلماضي 4 تغييرات على قائمة الخضر المعنية بالتربص المقبل الذي تتخلله المواجهة المزدوجة أمام منتخب النيجر في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وإستبعد الناخب الوطني جمال بلماضي كل من، حلايمية، خاسف، دولور، غزال، ليعوضهم بكل من عطال، فارس، مديوب، أوناس.

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