بلماضي يحدد مصير الحراس الثلاثة !

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي مصير رايس وهاب مبولحي، أليكسندر أوكيدجة، وعز الدين دوخة الذين تقدموا في السن ويتجهون لنهاية مسيرتهم الكروية.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء تحدث فيها عن التربص التحضيري الذي سيجريه المنتخب الوطني والذي ستتخلله ثلاث مباريات ودية تحضيرية أمام كل من موريتانيا، تونس، ومالي.

وقال: ” صحيح أن مبولحي متقدم في السن ويبلغ الآن 35 سنة، لكن لا يمكن أن نأخذ عمر اللاعب كمعيار وهو قادر على تقديم الإضافة”.

وأضاف: ” أنا لا أحب المقارنات، لكن نأخذ المنتخب البلجيكي على سبيل المثال الذي يملك لاعبين ينشطون في الدوري الياباني ويفوقون سن الـ35 لكن لا يزالون قادرين على تقديم الإضافة، مشروع بلماضي في المنتخب هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم وكاس أمم إفريقيا وليس لتحديد أعمار اللاعبين، إذا كانو الأفضل فسيواصلون اللعب”.