بلماضي يحذر لاعبيه.. ” الألقاب ترافقها دائما النكسات”

حذّر الناخب الوطني جمال بلماضي من الوقوع في فخ الغرور بعد التتويج الاخير بلقب كاس امم إفريقيا العام الماضي.

وتحدث بلماضي عن طموحه مع المنتخب الوطني في حوار اليوم الإثنين مع قناة beinsport قائلا:

“في تاريخ كرة القدم، نجد دائما تسجيل النكسات بالنسبة للمنتخبات التي تتوج بالألقاب، لأنه من الصعب البقاء دائما في القمة.. على سبيل المثال ما حدث مع منتخب ألمانيا الذي توج بكأس العالم 2014، لكنه خرج في الدور الأول سنة 2018، وهو نفس الشيء الذي حدث مع المنتخب الجزائري سنة 2010، ليدخل في فترة فراغ إلى غاية سنة 2014 أين تأهل إلى الدور الثاني من نهائيات كاس العالم، ليدخل في فترة فراغ ثانية إلى غاية تتويجنا بلقب كاس أمم إفريقيا سنة 2019”.