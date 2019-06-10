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بلماضي يحرم الجزائريين من مشاهدة ودية بورندي

الرياضة
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بلماضي يحرم الجزائريين من مشاهدة ودية بورندي
بقلم يونس رزيق

ستكون مباراة المنتخب الوطني الودية أمام نظيره البورندي المنتظرة أمسية غد الثلاثاء غير معنية بالنقل التلفزي بأوامر من الناخب الوطني جمال بلماضي.


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