بلماضي يحرم الجزائريين من مشاهدة ودية بورندي

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لقي طفل يبلغ من العمر 12 سنة حتفه اليوم الإثنين غرقا بإحدى شواطىء ولاية مستغانم.
وحسب معلومات لـ النهار فإن الضحية ينحدر من من منطقة الشكايرية…
يدخل عمال وحدة الخزف الصحي بالميلية في جيجل يومهم الثالث على التوالي في الاضراب عن العمل وحسبما صرح به هاتفيا للنهار ممثل عن العمال المضربين.
فان…
لم تجد فتاة من العلمة بسطيف من شيء تتبرع به للمسجد، سوى أقراطها الذهبية التي قالت إنها لا تملك غيرها.
ووضعت الفتاة أقراطها داخل ورقة على…
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