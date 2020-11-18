بلماضي يحسم مصير بلايلي مع الخضر

الرياضة
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بلماضي يحسم مصير بلايلي مع الخضر
بقلم إسماعيل عشاش

وضع الناخب الوطني جمال بلماضي، النقاط على الحروف بخصوص وضعية الدولي الجزائري يوسف بلايلي مع مُحاربي الصحراء.

وأوضح الرجل الأول في الخضر، بأن تأهل أشباله المُبكر لنهائيات الكان القادمة، سيسمح له بإعادة المُنتقل حديثا لقطر القطري.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي للفاف :”بلايلي إفتقدناه هو ويوسف عطال، بسبب وضعيتهما الحالية، ولكننا ننوي إسترجاعهما”.

وأضاف :”سأعمل على إعادة يوسف الى المجموعة، بداية من المُبارتين القادمتين أمام زامبيا وبوتسوانا”.

يُشار بأن أفضل مُدرب في إفريقيا، كان قد عبّر منذ ايام فقط، عن عدم رضاه من إبن الباهية وطريقة تسييره لمشواره الإحترافي.

ولم يظهر إبن الحمري مع الأفناك، في الفترة الماضية، بسبب كثرة مشاكله وغيابه عن المُنافسة الرسمية لفترة طويلة.


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