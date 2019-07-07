عاجل

بلماضي يحفز لاعبيه بهذه الرسالة قبل مواجهة غينيا

الرياضة
  • -
  • 0
بلماضي يحفز لاعبيه بهذه الرسالة قبل مواجهة غينيا
بقلم كريم.تيغرمت

وجه الناخب الوطني جمال بلماضي، رسالة خاصة، للاعبي المنتخب الوطني، قبل مباراة اليوم الأحد، التي ستجمعهم بمنتخب غينيا.

وكشفت مبعوث “النهار”، إلى مصر، أن جمال بلماضي، طالب رفقاء القائد رياض محرز، بظرورة تحقيق الفوز على غينيا، وضمان التأهل لربع نهائي “الكان”.

وأوضح الناخب الوطني للاعبيه، سبب إصراره على الفوز بهذه المباراة، مبرزا رغبته في إهدائها الفوز للشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الـ57 لعيد الإستقلال.

ومن جهة أخرى، يطمح بلماضي، أيضا لإهداء الفوز، لروح الفقيدين مختار كشاملي، اللاعب السابق للمنتخب الوطني، وحمداني حمدان، الرئيس السابق لرابطة مستغانم، اللذين توفيا الأسبوع المصرم.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com