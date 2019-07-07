بلماضي يحفز لاعبيه بهذه الرسالة قبل مواجهة غينيا

وجه الناخب الوطني جمال بلماضي، رسالة خاصة، للاعبي المنتخب الوطني، قبل مباراة اليوم الأحد، التي ستجمعهم بمنتخب غينيا.

وكشفت مبعوث “النهار”، إلى مصر، أن جمال بلماضي، طالب رفقاء القائد رياض محرز، بظرورة تحقيق الفوز على غينيا، وضمان التأهل لربع نهائي “الكان”.

وأوضح الناخب الوطني للاعبيه، سبب إصراره على الفوز بهذه المباراة، مبرزا رغبته في إهدائها الفوز للشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الـ57 لعيد الإستقلال.

ومن جهة أخرى، يطمح بلماضي، أيضا لإهداء الفوز، لروح الفقيدين مختار كشاملي، اللاعب السابق للمنتخب الوطني، وحمداني حمدان، الرئيس السابق لرابطة مستغانم، اللذين توفيا الأسبوع المصرم.