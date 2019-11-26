بلماضي يحلم بتدريب باريس سان جيرمان!

كشف راي سوزا، أسطورة باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، بأن الناخب الوطني جمال بلماضي يحلم بتدريب “البي أس جي” مُستقبلا.

وكشف محبوب ملعب حديقة الأمراء المعلومة، في كتاب سيصدر بعنوان “باريس سان جيرمان التغيير أو الموت..الفُرصة الأخيرة للحفاظ على الحُلم”.

وقال في مُقتطف سريع :”جمال بلماضي الذي حقق مؤخرا كأس إفريقيا، يحلم بالإشراف على باريس سان جيرمان”.

وواصل :”هو يحلم بالعودة الى الفريق الذي تكون فيه”.

ولم يمنح صاحب اللمسات السحرية، أي تفاصيل أخرى بخصوص هذه المسألة، مُكتفيا بما سبق ذكره.

ويمتلك مُهندس تتويج الخضر بالكان 2019، علاقة خاصة بعاصمة الجن والملائكة وهو المولود بالضاحية الباريسية، وتلقى تكوينه في فريقها الأول.