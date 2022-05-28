بلماضي يحل بأرض الوطن إستعدادا لمواجهتي أوغندا وتنزانيا

عاد الناخب الوطني جمال بلماضي، إلى أرض الوطن، تحسبا لمبارتي تصفيات كأس أمم إفريقيا2023، واللتان ستجمع الخضر، بمنتخبي أوغندا وتنزانيا..

وسجل المدرب بلماضي، وصوله صباح اليوم السبت، إلى مطار “هواري بومدين” بالعاصمة، قبل أن يتنقل إلى مركز سيدي موسى.

كما ستدخل كتيبة الخضر، في تحضيرات مباراة إفتتاح تصفيات “كان2023” ضد منتخب أوغندا قبل التنقل لتنزانيا.

يذكر أن، أعلن أمس الجمعة، عن قائمته التي ستخوض غمار التصفيات والتي شهدت عدة وجوه جديدة ستمثل المنتخب لأول مرة.