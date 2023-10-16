بلماضي يختار هذه التشكيلة الأساسية في مواجهة مصر

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، أمسية اليوم الإثنين، التشكيلة الأساسية اتي سيعتمد عليها في مباراته الودية التحضيرية أمام منتخب مصر.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، قائمة اللاعبين قرر بلماضي الاعتماد عليهم في بداية هذا اللقاء.

وشهدت هذه التشكيلة الأساسية بعض التغييرات، مقارنة بتلك التي خاضت المباراة الودية الماضية أمام منتخب الرأس الأخضر.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من: ماندريا، عطال، بن سبعيني، ماندي، توبة، زروقي، فيغولي، محرز، شعيبي، غويري، وبن رحمة.