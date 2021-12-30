بلماضي يخرج عن صمته بشأن إصابة لاعبي الخضر بكورونا

خرج الناخب الوطني جمال بلماضي عن صمته بشأن “القيل والقال” عن إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا. كما سيؤثر الفيروس حتما على مجريات التربص التحضيري الذي يجري بقطر.

وكان كل من بن عيادة وتوقاي وعدد من اللاعبين قد إصيبوا بالفيروس. الذي قال عنه الكوتش في المؤتمر الصحفي بالدوحة اليوم “هناك لاعبون في المنتخب مصابون بفيروس كورونا لا أستطيع الكشف عن أسمائهم”.

كما قال بلماضي عن عدم إستدعاء سعيود المتألق في كأس العرب ” أعيد واكرّر المنافسة قوية في المنتخب و خاصة في مركزه على غرار وجود براهيمي وبولاية”.

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وأجرى المنتخب الوطني، صباح الأربعاء، ثاني حصة تدريبية لهم بقطر، تحضيرا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021. كما نشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مجموعة من الصور، للحصة التدريبية التي أجراها لاعبو الخضر.

وتخص هذه التحضيرات، المباراة الودية الأولى التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره الغامبي، في الفاتح من جانفي، استعدادا لـ”كان” الكاميرون. يذكر أن المنتخب الوطني يجري تحضيراته، منقوصا من عدة لاعبين على غرار رياض محرز، المقرر التحاقه بعد ودية غامبيا.

وكشف موقع وكالة الأنباء الجزائرية، أن اللاعبين الناشطين في الدوريات الأوروبية سيجتمعون بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين المقبل. للتنقل في نفس اليوم إلى الدوحة في رحلة خاصة،

و يخوض ابطال افريقيا، مقابلتين وديتين بالدوحة، يوم السبت الفاتح جانفي أمام غامبيا والأربعاء 5 جانفي ضد غانا. قبل أن يطيروا الى دوالا الكاميرونية.

وسبق وأن أجرى المنتخب الجزائري تحضيراته بالدوحة، قبل كأس امم افريقيا- 2019 بمصر , التي توجت بها الجزائر.

وتم التعرف رسميا على المنتخبات التي يمكن أن تواجه الخضر في المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022. كما سيواجه أبطال إفريقيا خلال المواجهة الفاصلة المُقررة شهر مارس المقبل أحد المُنتخبات الخمسة. و هي مالي، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية والمنتخب المصري.