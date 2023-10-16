بلماضي يخرج عن صمته بشأن المشادات بينه وبين رحمة

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن أسباب المشادات بينه و بين لاعبه سعيد بن رحمة أثناء استبداله التي ظهرت لأعين الكاميرات خلال مواجهة مصر الودية.

وقال جمال بلماضي في الندوة الصحفية عقب المباراة”.”قبل يومين تتكلمون عن سليماني وبن رحمة، اتركنا في عالم كرة القدم، هذه تحدث في كرة القدم”

كما أضاف جمال بلماضي “لا توجد أي فائدة للحديث عن أمور من هذا السؤال، عند استبداله لم يكن راض، وأنا كذلك هذ ما في الأمر”.

وأردف “بصراحة، لم يعجبني الحال كثيرا أمام منتخب مصر و كنت أريد اللعب ضد فريق بأكمله، الفريق عندما يكون ناقص يلعب بشكل جيد، وخاصة الذي يملك الخبرة في أفريقيا”.

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