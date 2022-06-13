بلماضي يخرج عن صمته بشأن عمورة: ” هذا ما تغيّر فيه “

أكّد الناخب الوطني جمال بلماضي أن المهاجم محمد امين عمورة تغيّر كثيرا مشيرا إلى نضجه التكتيكي بعد تنقله للعب في اوروبا من بوابة لوغانو السويسري.

وقال بلماضي في تصريح لموقع الفاف اليوم الإثنين : “عمورة قبل عامين ليس هو عمورة في الوقت الراهن. نفس الشيء بالنسبة لزرقان. عمورة اصبح لاعبا متكامل بمعنى الكلمة بعدما لعب وسط أجواء أوروبية. حتى نظرته للعب تغيّرت”.

وأضاف “لعبنا 10 بنفس التشكيلة. أصبح لدي نظرة أخرى عن المجموعة صراحة. خاصة بالنسبة للجدد.الوقت هو الذي كان كفيلا بالنسبة للاعب لكي يتطور بشكل أكبر”.

كما ختم”لا نملك لاعبين متقاعدين في المنتخب مثلا بن رحمة ومحرز مصابان. بلعمري وبونجاح الذي احييهما من مكاني. وأؤكد أنهما قدما ما عليهما، فيغولي هو الاخر”