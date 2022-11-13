بلماضي يخرج عن صمته :” هذه هي العوامل التي وقفت ضد تأهلنا إلى المونديال”

خرج الناخب الوطني جمال بلماضي عن صمته فيما يخص الإقصاء المر من تصفيات المونديال على يد منتخب الكاميرون ولو بشكل متأخر.

كما تطرّق بلماضي إلى العوامل التي وقفت ضده خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم :” أتذكّر ضيعنا خدمات فيغولي وبن سبعيني، في لقاء الإياب أمام الكاميرون ”

وأضاف بلماضي “ضف إلى ذلك تلقينا عدد من البطاقات الصفراء، كما أننا عشنا كوشمار جابوما قبلها بأيام. كنا في وضعية صعبة نوعا ما”.

كما اردف بلماضي “الوضعية الصعبة أجبرتنا على الاعتماد على عطال في الجهة اليسرى. و قدم ما عليه، و حتى في بعض الفرق تعتمد على نفس السياسة مثل الالماني فيليب لام، لهذا لا يجب أن انتقد”

وقال بلماضي في الاخير ” كنا نملك لاعبين افضل من الكاميرون لكن العوامل السيئة لم تساعدنا، هذه هي الحقيقة. مثلا لقاء السيتي والريال،انذاك كان السيتي يملك افضل اللاعبين من الريال لكن الريال تاهل في رابطة الابطال. هذه هي قواعد كرة القدم”.