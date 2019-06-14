بلماضي يخرج عن صمته ويعلق عن فضيحة بلقبلة الأخلاقية

خرج الناخب الوطني جمال بلماضي عن صمته أخيرا، أين تحدث عن الفضيحة الأخلاقية التي كان بطلها لاعب المنتخب الوطني هاريس بلقبلة خلال تربص الدوحة.

وأكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن الإنضباط والإحترام المتبادل بين الجميع هو السبيل الأوحد لتحقيق النتائج الإيجابية، خلال نهائيات كاس أمم إفريقيا المقبلة.

وتحدث بلماضي في حوار حصري خص به قناة ” ين سبورت” القطرية عن فضيحة اللاعب الدولي هاريس بلقبلة قائلا:

“كان لدينا حادث مؤسف قبل يومين، والذي يعتبر أليما بالنسبة للمنتخب الوطني وهو ما تطلب الأمر إتخاذ قرارا سريع والأقدار جعلت من ديلور الخيار الأنسب للتمثيل المشرف لألوان منتخبنا إن شاء الله”.

وأضاف: “أعتقد أنه من السهل وصف طريقة مقاربتي لمسألة الإنضباط بالصارمة والقاسية، وأنا أقول أنه من أجل الوصول إلى أعلى المستويات، يجب من توفر نظام معين وقواعد محددة لإتباعها لأن هذا ما سيعطي النتائج المرجوة، لأن الإنضباط بذل المجهود إحترام المجموعة، وإحترام التعليمات..كل هذه الأمور تعكس المستوى العالي”.

“لا أعتقد أن التساهل واللين مقرورا بتحقيق النتائج الجيدة، لذلك أنا لم أختلق أي شيء وطريقة عملي ليست صارمة جدا وبإمكانكم أن تسألوا اللاعبين عن ذلك، فأنا أركز على العمل الجاد، الإحترام لبعضنا البعض وإحترام التعليمات”.