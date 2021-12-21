بلماضي يخرج عن صمته و يوّجه رسائل قوية بعد التتويج بكأس العرب

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي سعادته الكبيرة إثر الإنجاز الذي حققّه المنتخب الوطني المحلي، والتتويج بلقب كأس العرب.

وجرت أطوار المنافسة في العاصمة القطرية الدوحة، أين قاد مجيد بوقرة لاعبيه للفوز بالتاج العربي.

وقال بلماضي في تصريح له لموقع الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” مؤكدا “بفضل الله.. المنتخب الوطني فاز بنهائي كأس العرب وتوّج.. كل شيء مبروك”. أضاف “التتويج مستحق و أهنى اللاعبين ومجيد بوقرة إلى جانب كل الطاقم الفني “.

كما أكد مهندس التتويج بلقب “كان” 2019 ” الأمور تبشر بالخير للكرة المحلية. و أهدي اللقب للشعب الجزائري من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب و الجالية الجزائرية بالخارج”.

و عن المساندة الشعبية لزملاء بلايلي “أشكر كل الجماهير التي تنقلت إلى قطر لتشجيع المنتخب، يجب علينا على نواصل على نفس الديناميكية”.

يحدث هذا في ظل التهجمات الكبيرة التي لقيها المنتخب الوطني من قبل بعض المسؤولين عن البلدان العربية الشقيقة. وبعض التقنيين والإعلاميين الذين لم يهضموا التتويج الجزائري.

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كما تحدث شرف الدين عمارة في حوار لقناة الكاس القطرية بعد نهاية المباراة أمام المنتخب التونسي. حيث قال “الإتحاد الجزائري ليس في ورطة، بلماضي كذلك ليس في ورطة بل بالعكس هذا المنتخب يمنحنا خيارات بما فيه الكفاية”.

وتابع عمارة “وهذا دليل أنه فيه عمل كبير يقوم به الإتحاد الجزائري، بالعكس أنا سعيد بوصول المنتخب الثاني إلى هذا المستوى من التنافسية العالية”.

وتوّج السبت المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.

كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.

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