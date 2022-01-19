بلماضي يدافع عن بلايلي ويرفض هذه المقارنة

دافع الناخب الوطني جمال بلماضي، عن مهاجمه يوسف بلايلي، موضحا بأنه لا يمكن مقارنة مردوده في منافستين مختلفيتن.

وصرح بلماضي، اليوم الأربعاء، خلال ندوته الصحفية: “لا يمكن مقارنة مردود بلايلي بين كأس العرب وكأس أمم إفريقيا”.

كما أضاف: “المنافستان مختلفتان على جميع المستويات، على غرار المستوى، والظروف، ما يجعل الأمر غير قابل للمقارنة”.

وتابع جمال بلماضي”بالنسبة لي بلايلي شكل خطورة كبيرة على منافسينا، وخلق عدة فرص، لكن للأسف لم نتمكن من تجسيدها”.

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وتمكّن الدولي الجزائري يوسف بلايلي من التواجد على رأس قائمة اللاعبين الذين قدّموا أداءً جيّدا في أول جولتين من كأس افريقيا. وتصدّر بلايلي قائمة أفضل اللاعبين صناعة للفرص. كما تفوق بلايلي على عدد من اللاعبين على غرار صلاج، ماني ومحرز.

وقال موقع “كاف للإحصائيات”، إنّ بلايلي صنع 10 فرص كاملة أمام سيراليون وغينيا الإستوائية. رغم أن المهاجمين لم يسجّلوا أي هدف. فيما احتل لاعب منتخب المغرب بوفال في المرتبة الثانية وماني في المرتبة الثالثة.

ويفضّل الدولي الجزائري يوسف بلايلي التريّث للفصل في مستقبله الكروي بعدما فسخ عقده مع نادي قطر.

وقال نجم الأهلي المصري سابقا محمد فاروق أن الأهلي يصر على خدمات يوسف بلايلي في جانفي الجاري.

ويشتغل فاروق كمقدّم في حصة “البريمو” عبر قناة “تن”. أين استغل الفرصة للحديث عن إمكانية استقدام ابن وهران.

و قال الدولي المصري الأسبق “المشكل يبقى في الجانب المادي. الأهلي عرض مليون ونصف مليون دولار للاعب” ما يقارب 47 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية إلى جانب عدد من الهدايا.

كما كشف فاروق أن الأهلي. وعد يوسف بتقديم عدد من المكافأت في حالة التتويج بالبطولات. و تسجيل “محارب الصحراء” للأهداف في المباريات الحاسمة.