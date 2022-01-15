بلماضي يدافع عن عطال بشدة ويردّ على الانتقادات

أكّد أن الناخب الوطني جمال بلماضي، أن لاعبيه لم يواجهوا أي انتقادات رغم التعادل أمام منتخب سيراليون خلال الندوة الصحفية اليوم.

وقال بلماضي في ردّه على سؤال أحد الصحفيين “أين هي الانتقادات و من أين جاءت هذه الانتقادات.. الانتقادات يجب أن تكون من مصدر، المنتخب لا تسيّره مواقع التواصل الاجتماعي”.

كما أضاف ” في مباراة سيراليون لم ننهزم، صحيح تعادنا و فزنا بنقطة واحدة. اتحمل المسؤولية وسنقول كلمتنا”.

إلى جانب ذلك قال يوسف عطال الذي كان حاضرا في الندوة الصحفية هو الآخر “”لا أحد انتقدني، قدمت ما عليّ في المباراة و أنا جاهز لإعطاء كل ما لديّ في أي مباراة تتعلّق بالمنتخب الوطني”.

و ختم عطال” أعترف أن الكان هذا صعب نوعا ما وكل المنتخبات تضعنا كهدف رئيسي”.

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ومن جهته، أثنى مدرب منتخب كوت ديفوار، باتريس بوميل، على منافسهم المقبل سيراليون. مؤكدا على ضرورة الحذر من خطورتهم.

وصرح بوميل، خلال ندوته الصحفية: “مباراتنا أمام سيراليون داربي، وقد تكون مخادعة لكوت ديفوار، لذا علينا أن نكون جاهزين”.

كما أضاف: “تابعنا مردود سيراليون في مواجهة الجزائر، أين أظهرا قوة وسرعة في اللعب، ما يؤكد امتلاكهم لاعبين جيدين”.

وتابع فيكتور بوميل: “علينا أن نكون حذرين من هذا المنتخب، وتقديم أفضل ما لدينا في مواجهتهم”.

وتعثر الخضر في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون بنتيجة التعادل السلبي. بملعب جابوما في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وفشل الخضر في تحقيق الفوز أمام المنتخب السيراليوني في حملة الدفاع عن اللقب القاري بعد التتويج المحقق سنة 2019 بمصر.

وشهدت المباراة إرتفاعا كبيرا في درجة الحرارة ونسبة الرطولة بمدينة دوالا. وهو ما أثر سلبيا على آداء أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي طيلة أطوار اللقاء.