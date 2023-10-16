بلماضي يدافع عن محرز :”لا يوجد هو فقط في المنتخب”

دافع الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائد الخضر رياض محرز بقوة خلال الندوة الصحفية عقب المباراة التي تعادلت فيها الكتيبة الوطنية أمام مصر.

وقال جمال بلماضي لدى سؤاله عن مستويات رياض محرز مؤخرا مع المنتخب الوطني” لماذا اخترتم محرز بالضبط، هناك 18 لاعبا و أنت تقول بأنه نجم المنتخب الوطني”.

كما أضاف بلماضي “أنا لا أحب وصف رياض بالنجم، لماذا من بين كل اللاعبين اخترت رياض فقط”.

و ختم بلماضي “عموما لن أجيب عن السؤال و أترك كل التقييم لكم”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti