بلماضي يدخل مفكرة هذا النادي

كشفت تقارير إعلامية عربية، اليوم الثلاثاء، عن دخول مدرب المنتخب الوطني السابق، جمال بلماضي، ضمن إهتمامات نادي قطري.

وحسب ماكشفه تقرير موقع “الراية” القطري، فإن إدارة نادي الدحيل القطري، تُخطط للتعاقد مع مدربها السابق جمال بلماضي.

وأوضح التقرير، أن النادي القطري، يبحث عن خليفة للمدرب غالتيه، بعد الفشل في رابطة الأبطال الآسياوية، بالإضافة لابتعاده عن المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم، إذ يحتل الدحيل المركز السادس في دوري إكسبو القطري هذا الموسم.

يجدر الإشارة، سبق للمدرب جمال بلماضي الإشراف على تدريب نادي الدحيل القطري، وتوج معه بثلاثية تاريخية موسم 2017-2018. بتحقيق ألقاب بطولة الدوري، وكأس قطر، وكأس الأمير، فضلًا عن حصوله على جائزة أفضل مدرب في قطر.