بلماضي يردّ على أبو تريكة بعد مطالبته لمحرز بالرحيل عن السيتي

ردّ الناخب الوطني جمال بلماضي بطريقة محترمة على النجم المصري محمد ابو رتيكة بعدما طالب رياض محرز بالرحيل عن السيتي.

وقال بلماضي خلال الندوة الصحفية اليوم الاحد بسيدي موسى :”احترم كثيرا ابو تريكة، و لعب عدّم سنوات لفريقه المصري. كما سجّل عدد كبير من الاهداف رفقته ورفقة المنتخب الوطني”

وأضاف ” أبو تريكة قدّم الكثير، لكن لم يلعب في المستوى العالي مثل محرز، محرز يواجه منافسه في فريقه كبير جدا وهذا أمر عادي، لا احد يستطيع التفكير في مكانه. رياض مكسب لنا وهذا هو الامر الجيّد”.

وختم بلماضي “محرز يعطينا الاضافة في كل مرة يأتي لنا للمنتخب الوطني”.