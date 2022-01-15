بلماضي يردّ على توقيت الكاف السيء ويدافع عن هذا المنتخب

إنتقد الناخب الوطني جمال بلماضي التوقيت التي اعتمد عليه الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بلعب المباراة على الساعة الثانية. وسط رطوبة وحرارة عالية.

ورغم أن الانتقاد لم يكن حادً بعض الشيء، إلا أنّ بلماضي قال “أستطيع أن اعطي رأيي. إنّ الامر ليس جيّدا و حتى بالنسبة اللاعبين.. اللاعبون لا يستطيعون تقديم مباريات جميلة وكل ما لديهم. صحيح أنّي لست مسيّرا ولكن من حقي إبداء رأيي بحكم اني مدرب ومسؤول عن منتخب”.

و تطرّق بلماضي لتصريحات نجم منتخب السنغال، ساديو ماني، وعدد من اللاعبين “ساديو ماني من حقه الدفاع على بلاده، الأمر يعيق بعض اللاعبين خاصة الذين يتمتعّون بالفنيات”.

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وكشف موفد قناة النهار أن مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا الإستوائية ستشهد غيابان بارزان في صفوف الخضر.

وأضاف ذات المصدر أن آدم وناس وراميز زروقي سيغيبان بنسبة كبيرة عن موقعة يوم الأحد بسبب عدم جاهزيتهما الكاملة.

ومن جانب آخر أكد مبعوث النهار أن الناخب الوطني جمال بلماضي منزعج جدا من توقيت المواجهة.

وذلك خوفا من تضرر أرضية الميدان التي ستحتضن على الساعة الخامسة مساءا مواجهة كوت ديفوار أمام سيراليون. في حين مواجهة الخضر أمام غينيا الإستوائية على الثامنة ليلا.

وكشف موفد قناة النهار الى مدينة دوالا الكاميرونية، أن الناخب الوطني جمال بلماضي متأثر بشدة.

وأضاف ذات المصدر أن تضامن الشعب الجزائري ووقوفه مع المنتخب الوطني بعد تعثر سيراليون جعل “الكوتش جمال” يتأثر كثيرا.

ويعول الرجل الأول في الطاقم الفني الوطني على رد جميل الشعب الجزائري الذي أطلق عبارة “إرفع رأسك ياجمال”، عندما يواجه الخضر غينيا الإستوائية.