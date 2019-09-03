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بلماضي يرد بقوة على شائعات رحيله ومشاكله مع زطشي !

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بلماضي يرد بقوة على شائعات رحيله ومشاكله مع زطشي !
بقلم أمير بهلول

أكد الناخب الوطني أنه ليست هناك أي مشاكل بينه وبين رئيس الاتحادية “خير الدين زطشي”، وأن كل ما قيل عنهما هو أمر خاطئ.

وقال بلماضي: “الحديث للصحافة ليس أولوياتي وهذا أمر يعلمه الجميع لكن في كل مرة وفي كل ندوة أرد على هذه الشائعات”.

وأضاف: “زطشي هو رئيس الاتحادية وأكن له كل الاحترام، لدينا علاقة جيدة مع بعضنا البعض وهذا ما لا يعجب البعض”.

وتابع: “لم أتي من أجل زطشي أو لأي شيء آخر، أنا هنا من أجل تدريب المنتخب الجزائري وفقط”.

وختم كلامه: “كل ما قيل حولي أنا وزطشي خاطئ وهذا ما لم يعجب البعض”.


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