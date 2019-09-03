بلماضي يرد بقوة على شائعات رحيله ومشاكله مع زطشي !
أكد الناخب الوطني أنه ليست هناك أي مشاكل بينه وبين رئيس الاتحادية “خير الدين زطشي”، وأن كل ما قيل عنهما هو أمر خاطئ.
وقال بلماضي: “الحديث للصحافة ليس أولوياتي وهذا أمر يعلمه الجميع لكن في كل مرة وفي كل ندوة أرد على هذه الشائعات”.
وأضاف: “زطشي هو رئيس الاتحادية وأكن له كل الاحترام، لدينا علاقة جيدة مع بعضنا البعض وهذا ما لا يعجب البعض”.
وتابع: “لم أتي من أجل زطشي أو لأي شيء آخر، أنا هنا من أجل تدريب المنتخب الجزائري وفقط”.
وختم كلامه: “كل ما قيل حولي أنا وزطشي خاطئ وهذا ما لم يعجب البعض”.
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