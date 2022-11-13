بلماضي يرد على الانتقادات :” لهذا السبب فضّلت استدعاء عريبي واستبعاد بونجاح”
بقلم عزيز طالبي
كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن دوافع الاستنجاد بخدمات مهاجم شباب بلوزداد كريم عريبي وتفضيله على بغداد بونجاح.
وقال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بمركز التحضيرات بسيدي موسى :”عريبي لاعب يملك امكانيات و اكبر دليل تألق في الدوري التونسي و يملك نفس تجربة بغداد بونجاح. و تجربة في نيم الفرنسي”.
وأضاف بلماضي “اليوم كرة القدم تجبرك على استدعاء لاعبين و تستحق عدد منهم. مثلا بن زيمة ليس هدافا بمعنى الكلمة و صاحب رقم قياسي لكنه يصنع الاهداف بطريقة خرافية”.
كما اردف “هناك مهاجمين يصنعون الاهداف منهم بونجاح الذي يتواجد دون منافسة والبطولة القطرية حاليا لا تشتغل. كما أن ديلور مصاب”.
وختم :” سامنحه الفرصة في هذا التربص و علينا ان ندعمه جميعا، و أؤكد انه سيلتحق مباشرة بالمنتخب المحلي بعد لقاء السويد”.
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